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Gündem Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Gündem

Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Ağrı’da öğretmenlik yapan ve ‘Yılın Öğretmeni’ seçilen Mustafa Taştan, Öğretmenler Gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 13:30:00 - 2021-11-26 13:32:52
Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Ağrı’da, Cumhuriyet İlkokulunda okul müdürü olarak göre yapan ve ‘Yılın Öğretmeni’ olarak seçilen Mustafa Taştan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ev sahipliğinde 81 ilden katılan öğretmenle beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. 81 il arasından Ağrı’yı temsil eden Mustafa Taştan, hem mesleki çevresinin hem de çocukların kaliteli çalışmalara erişimine katkı sunan, görev aldığı projelerle ve komisyon görevleriyle hem yerelde hem de ulusal çapta eğitime katkı sağladığı için tebrik edildi.

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