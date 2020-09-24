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Ekonomi Yılın ilk yarısında 595 bini aşkın ölçü aleti ve sanayi ürünü denetlendi
Ekonomi

Yılın ilk yarısında 595 bini aşkın ölçü aleti ve sanayi ürünü denetlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk 6 ayında denetlenen ölçü aleti ve sanayi ürününden 1644'ü uygunsuz bulundu - Toplam 84 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi - Tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin 3 milyon 98 bin lira idari para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:04:42 -
Yılın ilk yarısında 595 bini aşkın ölçü aleti ve sanayi ürünü denetlendi

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yılın ilk yarısında 595 bin 228 ölçü aleti ve sanayi ürünü denetlendi. Denetimlerde uygunsuz bulunan 1644 sanayi ürünü için toplam 3 milyon 98 bin lira idari para cezası verildi.

AA muhabirinin, Bakanlığın ocak-haziran dönemini kapsayan piyasa gözetimi ve denetimi verilerinden derlediği bilgiye göre, Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğunda bulunan ürün gruplarında 8 bin 772 farklı modelde sanayi ürünü denetimi yapıldı.

Denetlenen ürünlerden 1644'ü uygunsuz bulundu, 278 farklı ürün teste gönderildi. 49 elektrikli ekipman, 12 otomotiv, 9 gaz yakan cihazlar, 8 basınçlı ekipmanlar, 4 enerji verimliliği ve 2 makine olmak üzere 84 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi. 395 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı ve tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin toplam 3 milyon 98 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

Söz konusu dönemde en çok elektrikli ekipmanlar, asansörler ve makine ürün gruplarında denetim yapıldı.

Denetlenen ürünlerde uygunsuzluk oranı yüzde 18,74 olarak kaydedildi. Denetlenen her 100 üründen yaklaşık 19'u uygunsuz bulundu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 81,82 ile Patlamadan Korunma Dokümanı (ATEX), yüzde 50 ile piroteknik ürünler ve yüzde 26,15 ile asansörler oldu.

En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu ise 2 milyon 192 bin 809 lirayla asansörler, 322 bin 768 lirayla elektrikli ekipmanlar ve 216 bin 992 lirayla otomotiv olarak kayıtlara geçti.

- Metroloji Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğundaki denetlemeler

Söz konusu 6 ayda Metroloji Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğunda bulunan ürün gruplarında ise 586 bin 456 ürün denetlendi ve muayenesi gerçekleştirildi. Bunların 139 bin 100'ü akaryakıt ve LPG sayaçları denetimi olmak üzere toplam 582 bin 55'i yasal metroloji alanında yapıldı.

Özellikle nakliye şoförlerinin yasalarca müsaade edilen sürüş sürelerini ve hız limitlerini geçmemesini sağlayarak trafikte can ve mal güvenliğinin artırılmasına imkan veren takograf cihazı denetlemeleri de dikkati çekti. Bu dönemde 143 bin 646 takograf cihazı bakanlığın denetiminden geçti.

Aynı dönemde, hazır ambalajlı mamuller alanında 611, petrol ve petrol ürünlerinde 3 bin 790 adet ürün denetlenmesi gerçekleştirildi.




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