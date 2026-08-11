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Gündem Fas'tan İspanya'nın samimiyetsiz göç politikasına tokat gibi yanıt! "Avrupa'nın jandarması olamayız!"
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Fas'tan İspanya'nın samimiyetsiz göç politikasına tokat gibi yanıt! "Avrupa'nın jandarması olamayız!"

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Fas'tan İspanya'nın samimiyetsiz göç politikasına tokat gibi yanıt! "Avrupa'nın jandarması olamayız!"

İspanya'nın düzensiz göçmenlere yasal kolaylıklar sağlayıp oturum izni vermesini sert bir dille eleştiren Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, İspanya'nın bu çelişkili tutumu yüzünden göçün engellenemediğini belirterek "Avrupa'nın jandarması olamayız" çıkışında bulundu.

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, İspanya hükümeti düzensiz göçmenlere yasal kolaylıklar sağlayıp oturum izni verirken Fas'ın göçü tek başına durduramayacağını belirterek bu durumu "çelişki" olarak nitelendirdi.

Bakan Vehbi, özel televizyon kanalı Şark Bloomberg'e yaptığı açıklamada, 29-31 Temmuz tarihleri arasında on binlerce Faslının İspanya yönetimindeki Sebte (Ceuta) kentine yönelik son toplu geçiş girişimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İspanya hükümetinin düzensiz göçmenlere hukuki ve kurumsal kolaylıklar sağladığını belirten Vehbi, "İspanya düzensiz göçmenlere oturum izni verdiği sürece düzensiz göçü önleyemeyiz." dedi.

Vehbi, iki ülke arasında ortak bir güvenlik ve hukuk koordinasyonu olmadan göç olgusunu durdurmanın oldukça güç olduğunu belirtti.

 

Göçün resmi kanallar üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini belirten Vehbi, "Göçün resmi kanalları var, böyle bir düzensizlik içinde olmamalı." ifadelerini kullandı.

Vehbi, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin temmuz ayında denizde yakalanan göçmenlerin derhal sınır dışı edilemeyeceğine dair aldığı kararın "son toplu göç dalgasına zemin hazırladığını" savundu ve Madrid yönetiminin göç politikasının Rabat için sorunlara yol açtığını ifade etti.

Fas'ın göç meselesini İspanya veya Avrupa Birliği'ne karşı bir "baskı aracı" olarak kullanmadığını söyleyen Vehbi, "Avrupalıların jandarması olamayız." dedi.

Vehbi, Fas ile Avrupa ülkeleri arasında göç konusunda daha fazla koordinasyon sağlanması ve bunun ekonomik ve sosyal maliyetlerinin paylaşılması çağrısında bulundu.

Avrupa'nın Fas'a karşı göç konusunda "seçici" davrandığı eleştirisinde bulunan Vehbi, Avrupa ülkelerinin doktor, mühendis, gençler ve ihtiyaç duyulan bazı meslek gruplarını ülkelerine çektiğini, diğerlerini ise reddettiğini söyledi.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen ay, Sebte veya Melilla'ya yüzerek girmeye çalışırken denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin derhal geri gönderilemeyeceğine hükmetmişti.

Sebte yönetimi, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, toplu geçiş girişiminin ardından 69 binden fazla kişinin Fas'a geri dönmesi sonrasında kentte halen 3 bin ila 5 bin düzensiz göçmenin bulunduğunu bildirmişti.

 

- Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı son olarak 88 olarak açıklanmıştı.

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