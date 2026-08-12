Sıcak bastırınca soluğu derede aldılar! Adana’da Afrika’yı aratmayan görüntüler

Manda sütünün ekonomik değerine de dikkat çeken Duran, "Bunun sütü çok değerli. Vitamin ve değer açısından ineğin sütünden 10 misli diyebiliriz. Yoğurdu, kaymağı çok lezzetli. Sütünün litresi 120 TL. Yoğurdu ve kaymağı yapılıyor. Talep genellikle Adana'dan geliyor. Kadirli'de yaklaşık 300 manda var ama Kadirli'ye yetmiyor. Kozan'da ise ilgi yok" diye konuştu. Gençlere manda yetiştiriciliğini meslek olarak değerlendirmeleri çağrısında bulunan Duran, "Gençlere mesajım; yapılacak meslek bu. Mera olursa koyun, inek, angus derken illaki manda da olmalı. Verimi yüksek, eti ve sütü kıymetli" dedi. Ayşehoca Mahallesi Muhtarı Caner İşkin ise, bölgedeki görüntülerin Afrika belgesellerini aratmadığını söyledi.