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Sıcak bastırınca soluğu derede aldılar! Adana’da Afrika’yı aratmayan görüntüler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sıcak bastırınca soluğu derede aldılar! Adana’da Afrika’yı aratmayan görüntüler

Adana Kozan'da kavurucu sıcaklardan bunalan manda sürüsü, yavrularıyla birlikte dereye girerek serinledi.

#1
Foto - Sıcak bastırınca soluğu derede aldılar! Adana’da Afrika’yı aratmayan görüntüler

Adana’da sıcak havanın etkisiyle mandalar kendilerini dereye attı. Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da sıcak havadan vatandaşlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Kozan'ın Ayşehoca Mahallesi'ndeki manda sürüsü de sıcak havalarda serinlemek için belirli aralıklarla mahalledeki dereye giriyor. Suyun içerisinde uzun süre kalan mandalar yavrularıyla birlikte serinlerken, mandalara kuş sürüleri de eşlik ediyor. Yavrularıyla su içerisinde ilerleyen mandaların görüntüsü adeta Afrika belgesellerini aratmıyor.

#2
Foto - Sıcak bastırınca soluğu derede aldılar! Adana’da Afrika’yı aratmayan görüntüler

Manda yetiştiriciliği yapan Cengiz Duran, "Babamdan kalan meslek. 2013'te başladık. Şu anda 110 mandamız, 30 tane de yavrumuz var. Mera olsa sürümüzü büyütürüz. 45 bin TL maaşla çoban bulamıyoruz" dedi.

#3
Foto - Sıcak bastırınca soluğu derede aldılar! Adana’da Afrika’yı aratmayan görüntüler

Mandaların sıcak havalarda suya girdiğini anlatan Duran, "Bu mandaların inek gibi ter bezleri yok. O yüzden suya giriyorlar, gövdelerini suyun içerisinde soğutup rahatlıyorlar. Çevrede yeni nesil bunları unutmuş, ‘Bu ne?' diyorlar. Ben de ‘Belgesellerde izlediğiniz, aslanların kovaladığı bufalo' diyorum" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sıcak bastırınca soluğu derede aldılar! Adana’da Afrika’yı aratmayan görüntüler

Manda sütünün ekonomik değerine de dikkat çeken Duran, "Bunun sütü çok değerli. Vitamin ve değer açısından ineğin sütünden 10 misli diyebiliriz. Yoğurdu, kaymağı çok lezzetli. Sütünün litresi 120 TL. Yoğurdu ve kaymağı yapılıyor. Talep genellikle Adana'dan geliyor. Kadirli'de yaklaşık 300 manda var ama Kadirli'ye yetmiyor. Kozan'da ise ilgi yok" diye konuştu. Gençlere manda yetiştiriciliğini meslek olarak değerlendirmeleri çağrısında bulunan Duran, "Gençlere mesajım; yapılacak meslek bu. Mera olursa koyun, inek, angus derken illaki manda da olmalı. Verimi yüksek, eti ve sütü kıymetli" dedi. Ayşehoca Mahallesi Muhtarı Caner İşkin ise, bölgedeki görüntülerin Afrika belgesellerini aratmadığını söyledi.

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