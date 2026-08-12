CENTCOM'dan Gazze mesajı: Plana bağlıyız

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper’ın İsrail’in Kiryat Gat kentindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi denetlemek amacıyla kurulan merkezi inceleyen Cooper’ın, burada görev yapan ABD askerleri ve çok uluslu güç temsilcileriyle bir araya geldiği aktarıldı.

Karargahtaki temsilcilere Cooper'ın "ABD'nin 15 maddelik ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve mutabakatlar doğrultusunda bunu uygulamak için çalışacağını söylediği" öne sürüldü.

İsrail ve ABD'li yetkililerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Barış Kurulu’na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı, Gazze için bir "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulmasını onaylamıştı ve bu birlikleri hangi ülkenin sağlayacağına dair farklı haberler çıkmıştı.

Fas küçük bir birlik sözü verdi ancak Uluslararası İstikrar Gücü'nün yasal çerçevesi henüz netleşmedi ve konuşlanmanın ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik planı kabul etmediklerini ve Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söylemişti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.