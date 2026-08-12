Kuryeler için asgari ücret düzenlemesi! Saatlik kazanç asgari ücretin üzerine çıkıyor

Dijital platformlar üzerinden yemek ve market ürünleri teslimatı yapan yüz binlerce kuryeyi ilgilendiren önemli bir karar Avustralya'dan geldi.

Ülkenin çalışma ilişkileri alanındaki yetkili kurumu Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC), gig ekonomisinde çalışan kuryelerin ücret ve sigorta haklarına ilişkin yeni asgari standartları onayladı.

Yeni sistem kapsamında teslimat çalışanlarının saatlik kazancı ülkedeki ulusal asgari ücretin üzerine çıkarılacak.

Saatlik en az 31,30 Avustralya doları

FWC'nin kararına göre yemek ve market teslimatı yapan kuryelere aktif çalışma süreleri için saat başına en az 31,30 Avustralya doları ödenecek.

Bu tutar yaklaşık 22,11 ABD dolarına karşılık geliyor.

Avustralya'daki ulusal asgari ücretin 26,44 Avustralya doları olduğu dikkate alındığında, kuryeler için belirlenen taban ücret genel asgari ücretin yaklaşık yüzde 18 üzerinde bulunuyor.

Her bekleme süresi çalışma sayılmayacak

Yeni düzenlemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de ücretlendirilecek sürenin nasıl hesaplanacağı oldu.

Kuryelere belirlenen asgari saatlik ücret yalnızca “aktif olarak çalıştıkları” süre üzerinden ödenecek.

Aktif çalışma süresi, kuryenin bir teslimat görevini kabul ettiği andan siparişi müşteriye ulaştırarak teslimatı tamamladığı ana kadar geçen zamanı kapsayacak.

Dolayısıyla platformda çevrim içi olarak yeni sipariş beklenen sürenin tamamı otomatik olarak ücretlendirilmiş çalışma süresi kabul edilmeyecek.

Kuryelere kaza sigortası güvencesi

Düzenleme yalnızca ücretlerle sınırlı kalmayacak. Teslimat platformlarına çalışanlar için kişisel kaza sigortası konusunda da yükümlülük getiriliyor.

Şirketlerin kuryelere çalışırken meydana gelebilecek yaralanmalara karşı “makul bir asgari teminat düzeyine” sahip kişisel kaza sigortası sağlaması gerekecek.

Ancak kararda sigorta poliçelerinin sahip olması gereken asgari parasal teminat miktarı açıklanmadı.

Araç sigortası kuryenin sorumluluğunda

Kuryelerin kullandıkları otomobil, motosiklet veya diğer teslimat araçlarına ilişkin üçüncü şahıs sigortalarında ise mevcut sorumluluk devam edecek.

Çalışanlar, teslimatlarda kullandıkları araçların üçüncü şahıs sigortasını yaptırmak ve poliçenin geçerliliğini sürdürmekle kendileri yükümlü olacak.

Böylece yeni sistemde kişisel kaza riskinin belirli ölçüde platform şirketleri tarafından güvence altına alınması amaçlanırken, aracın sigortası çalışanın sorumluluğunda kalacak.

250 bin çalışanı ilgilendiriyor

Yeni standartların 17 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Düzenlemenin ülkede dijital platformlar üzerinden çalışan yaklaşık 250 bin kişiyi kapsaması bekleniyor.

Karar, geleneksel işçi-işveren ilişkisinin dışında çalışan ve sipariş başına gelir elde eden kuryelerin çalışma koşullarının yasal standartlara bağlanması açısından dikkat çekiyor.

Gig ekonomisinde yeni dönem

Avustralya'nın kararı, platform çalışanlarının çalışma haklarının dünya genelinde giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemde geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) haziran ayında gig çalışanlarına ilişkin ilk bağlayıcı istihdam standartlarını kabul etmesinin ardından Avustralya'nın attığı adım, platform çalışanlarına yönelik ücret ve sosyal güvence düzenlemelerinin yaygınlaşabileceğine ilişkin yeni bir örnek oluşturdu.