Yılın ilk MGK'sı bugün! İşte masadaki konular

Toplantıda, Yunanistan ile müttefiklik ilişkisi üzerinden atılabilecek ortak adımların ön plana çıkarılması için bir yol haritası üzerinde durulacak. Ayrıca, Ege’de gayrı askerî statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere, uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden Yunanistan’ın bu süreçteki tutumu ele alınacak. Toplantının önemli başlıklarından biri terörle mücadele olacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta Bağdat ve Erbil yönetimi ile yaptığı görüşmelerle ilgili kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar’a yönelik muhtemel operasyon değerlendirilecek.

(Türkiye Gazetesi)