Yılın ilk ayında Hazine’nin yıldızı parladı

Enflasyonun gelecek dönem düşüş sinyali vermesi ve yabancı kurumların raporlarında yıl sonu dolar ve avro tahminlerinin aşağıya çekilmesi TL varlıklara olan ilgiyi artırdı. TL’nin güçlenecek olmasını satın alan yerli ve yabancı yatırımcılar Hazine ihalelerine de yüksek katılım göstermeye başladı. Ocak ayında 6,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık düzenlenen üç ihaleye yaklaşık 7 milyar liralık teklif geldi. Hazine gelen tekliflerin 5,7 milyar liralık kısmını karşıladı. Şubat ayında toplam 22,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. İlk ihalelere gelen yüksek teklifler bu ayda ihalelerin yatırımcıların gözdesi olacağını gösterdi.

Kira sertifikasına yüksek talep geldi

Hazine’nin Şubat ayının başında düzenlediği 2020 vadeli 2. ihraç ihalesine 3 milyar liraya yakın teklif geldi. Hazine gelen tekliflerin yüzde 84’ünü karşıladı. Yurtiçi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen Kira Sertifikası ihracı’na da katılım yüksek oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyar 479 milyon 130 bin lira tutarında kira sertifikası ihraç etti. 10 Şubat 2021 itfa tarihli 728 gün vadeli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikasının 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 8,8 olarak belirlendi.