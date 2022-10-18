Yılın futbolcusu belli oldu

Dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü tüm futbolseverlerin beklediği gibi Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız, Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.

Zidane'dan sonra Ballon d'Or kazanan ilk Fransız oldu

Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu.

Benzema: Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.

2022 Ballon d'Or sıralaması

1 - Karim Benzema

2 - Sadio Mane

3 - Kevin De Bruyne

4 - Robet Lewandowski

5 - Mohamed Salah

6 - Kylian Mbappe

7 - Thibaut Courtois

8 - Vinicius Jr.

9 - Luka Modric

10 - Erling Haaland

11 - Heung-Min Son

12 - Riyad Mahrez

13 - Sebastian Haller

14 - Rafael Leao

14 - Fabinho

16 - Van Dijk

17 - Casemiro

19 - Vlahovic

19- Luiz Diaz

20 - Cristiano Ronaldo

21 - Harry Kane

22 - Bernardo Silva

24 - Trent Alexander-Arnold

24 - Phil Foden

25 - Darwin Nunez

25 - Joao Cancelo

25 - Mike Maignan

25 - Joshua Kimmich

25 - Antonio Rüdiger

25 - Christopher Nkunku

Sadio Mane'ye onur

Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardımlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.

Kadınlar Ballon d'Or yeniden Putellas'ın

Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Yılın genç oyuncusu ödülü Gavi'nin

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim bir pedribaşka Barcelona'lı Pedri'ydi. Gavi ödülümü, Pedri'den aldı.

Lewandowski, Gerd Müller ödülünü aldı

Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.

Yılın kalecisi Thibaut Courtois

Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.

En iyi kulüp City

Premeir Lig'in son şampiyonu Manchester City, 2022 yılının en iyi kulübü seçildi.