Yılın futbolcusu belli oldu
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema aldı.
Dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü tüm futbolseverlerin beklediği gibi Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız, Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.
Zidane'dan sonra Ballon d'Or kazanan ilk Fransız oldu
Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu.
Benzema: Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim
Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.
2022 Ballon d'Or sıralaması
1 - Karim Benzema
2 - Sadio Mane
3 - Kevin De Bruyne
4 - Robet Lewandowski
5 - Mohamed Salah
6 - Kylian Mbappe
7 - Thibaut Courtois
8 - Vinicius Jr.
9 - Luka Modric
10 - Erling Haaland
11 - Heung-Min Son
12 - Riyad Mahrez
13 - Sebastian Haller
14 - Rafael Leao
14 - Fabinho
16 - Van Dijk
17 - Casemiro
19 - Vlahovic
19- Luiz Diaz
20 - Cristiano Ronaldo
21 - Harry Kane
22 - Bernardo Silva
24 - Trent Alexander-Arnold
24 - Phil Foden
25 - Darwin Nunez
25 - Joao Cancelo
25 - Mike Maignan
25 - Joshua Kimmich
25 - Antonio Rüdiger
25 - Christopher Nkunku
Sadio Mane'ye onur
Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardımlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.
Kadınlar Ballon d'Or yeniden Putellas'ın
Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.
Yılın genç oyuncusu ödülü Gavi'nin
Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim bir pedribaşka Barcelona'lı Pedri'ydi. Gavi ödülümü, Pedri'den aldı.
Lewandowski, Gerd Müller ödülünü aldı
Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.
Yılın kalecisi Thibaut Courtois
Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.
En iyi kulüp City
Premeir Lig'in son şampiyonu Manchester City, 2022 yılının en iyi kulübü seçildi.