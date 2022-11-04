Yılın en iyi taşımacılık ve nakliyat firması ödülü Alan Anadolu Express Firması İle Taşının!

Global Kalite Zirvesi Ödül töreninde konuşan Anadolu Express CEO'su Bayram İNALKAÇ Anadolu Express Nakliyat olarak yarım asıra yaklaşan şirket geçmişimizle Taşımacılık sektöründe İster bir kutunuzu ister evinizi taşıyalım sloganıyla çıktığımız bu yolda 81 ilimize şehirler arası nakliyat, ofis taşıma ve evden eve nakliyat hizmet vermenin gururunu yaşarken her yıl büyüyerek hedeflerimizi ileriye taşımayı bildik. Anadolu Express olarak bu ödül bize daha da güç verecek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Taşımacılık sektörü içerisinde yer alan firmalar sundukları hizmet içeriği ile sağlıklı sonuç almanıza yardımcı olmaktadır. Bu firmalar arasından seçim yapacağınız zaman mutlaka kaliteli ve kurumsal hizmet sunan noktaları tercih etmeniz gerekir. Özellikle de Şehirler arası nakliyat konusunda uzman olan bir firma ile çalışmak ilgili ürün veya eşyalarınızın daha güvenilir taşınmasına yardımcı olacaktır. Bu konuda uzmanlığı ile ön planda yer alan Anadolu Express firması ideal bir seçim olacaktır. Firma geçmişten gelen deneyim ve tecrübe ile hizmet vermektedir. Alanında uzman kadrosu taşıma süresi boyunca sizlere en iyi desteği sunuyor. Bu konuda ödül alan firma tüm hizmet içeriğini müşteri memnuniyet ilkesine bağlı olarak sunuyor.

Güvenilir Nakliyat Hizmeti Anadolu Express

Firma kurulduğu günden itibaren yenilikçi bir hizmet anlayışı ile müşterilerine yardımcı oluyor. Buda kurumsal bir hizmet almanıza alt yapı sağlıyor. Firma eşyaların paketlenmesi aşamasından taşınmasına kadar titiz bir hizmet veriyor. Paketlemede kullanılan tüm ambalaj malzemelerini kaliteli olarak seçen firma bu sayede güvenilir bir taşıma anahtarınız size ayrıcalıklı olarak sağlıyor. Anadolu Express ayrıca müşteri odaklı çalışması ile de ön planda yer alıyor. Bu konuda geliştirdiği yöntemler sayesinde en iyi taşıma şirketi ödülünü alması ile de karşınıza çıkıyor. Sizler de firmanın sunduğu hizmet içeriğinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bunun için randevu oluşturmanız yeterli olacaktır.

Uygun Fiyat Politikası ile Anadolu Express Evden Eve Nakliyat Hizmeti

Evinizi taşımak istediğinizde yoğunluk ve stres olmadan taşıma işlemini sonuçlandırmanız gerekir. Bu konuda hizmet alacağınız firmanın size sunacağı detaylar büyük önem taşır. Anadolu Express ev taşıma konusunda uzman personeli ile sizlere yardımcı olur. Kırılabilecek olan eşyaların ayrılmasından paketlenmesine kadar uzman personel her işlemi titizlikle yürütür. Bünyesinde yer alan montaj personeli büyük eşyaları parçalara ayırır ve yeni adresinizde montajı yapılarak sizlere teslim edilir. Taşınma sırasında eşyalarınızda çizilme ve benzeri bir durum oluşmaz. Firma sigortalı teminat içeriği il de eşyalarınızı koruma altına alır. Taşıma sırasına oluşabilecek sorunlar karşısında ilgili teminat içeriğinden hasarınız karşılanır. Evden eve nakliyat konusunda en iyi desteği veren firma ekonomik fiyat politikası ile de müşterilerine yardımcı oluyor. Ödeme kolaylığı sunması da ayrı bir fırsat olarak karşınıza çıkıyor.

Türkiye'nin Heryerine Ofis Taşıma Hizmeti

Ofis taşıma hizmet içeriği uzmanlık isteyen bir konudur. Özellikle de elektronik eşyaların sorunsuz bir şekilde taşınması gerekir. Firma bu konuda geliştirdiği konular ile sizlere yardımcı oluyor. Elektronik eşyaların paketlenmesi titiz bir şekilde yapılıyor. Masa ve sandalye gibi eşyalarınızda çizilme ve hasar oluşmadan nakliye araçlarına yükleniyor. Firmanın bünyesinde yer alan tüm nakliye araçları temiz ve bakımlı olması ile ön planda yer almaktadır. Ayrıca iç dizaynı eşya taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Taşıma sırasında eşyalarınızda sallanma ve düşme gibi durumlar oluşmaz. Bundan dolayı sizde firmanın sunduğu kurumsal hizmet içeriğinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bunun için kurumsal müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayarak randevu oluşturmanız yeterli olacaktır. Ofis taşıma fiyatlarının ekonomik olarak belirlenmesi de yararınıza olacaktır.

Şehirler Arası Taşımacılıkta İhtiyaca Uygun Araç Seçimleri

Şehirler arası eşya taşıması yapılacaksa firma size bu konuda yardımcı olmaktadır. Eşyanızın durumu ve gidilecek yolun uzaklığına göre özel bir araç temin edilir. Aracı kullanan uzman personeller gerekli ehliyet detayına da sahiptir. Ayrıca yol güzergahının bilinmesi daha hızlı bir erişimin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Firma bu hizmet içeriğini kurumsal alt yapısı ile müşterilerine sunmaktadır. Özel araçları ile istediğiniz eşyaları istediğiniz şehre götürülmesini sağlayabilirsiniz. Firma personeli güler yüzlü hizmet içeriği ile sizlere yardımcı olmaktadır. Sektör içerisinde lider konumda yer alan firma hizmet içeriğini müşteri memnuniyet ilkesine bağlı olarak sunuyor. Evden eve nakliyat konusundan ofis taşıma hizmetine kadar detaylı bir şekilde destek alabilirsiniz.

Firma ekonomik fiyat politikası ve ödeme kolaylıkları ile de müşterilerine katkı sağlıyor. Rahat ve huzurlu bir taşınma dönemi geçirmek isterseniz sizde sunulan hizmet içeriğinden yararlanabilirsiniz. Firma hizmetini garantili bir şekilde müşterilerine sunmaktadır.