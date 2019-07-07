Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası
- Toplam 33 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi - Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Yavaş:"Çok güzel bir organizasyon oldu. Şimdi bu program dahilinde koyduğumuz barajları geçen sporcularımız, kamplara alınarak değerlendirilecek"07 Temmuz 2019 Pazar 18:08
ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Ordu 19 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, dereceye giren sporcular belirlendi.
Federasyon yönetim kurulu üyesi Cumhur Yavaş, şampiyonanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi.
Şampiyonanın başarılı geçmesinde emeği olan Ordu Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Yavaş, "Buraya gelen tüm sporcular gayet rahat şartlarda yarışma imkanı buldu." dedi.
Yarışmada güzel sonuçların ortaya çıktığını dile getiren Yavaş, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Şimdi bu program dahilinde koyduğumuz barajları geçen sporcularımız, kamplara alınarak değerlendirilecek." diye konuştu.
Mete Gazoz'un Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda ve Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile altın madalya kazanmasına da değinen Yavaş, "Mete Gazoz hem takım halinde hem de bireyselde çok güzel bir başarıya imza attı. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, katılım gösteren tüm sporcu, antrenör ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.
Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle:
Klasik Yay Genç Erkek:
1- Osman Aybars Altıntaş
2- Abdulrezzak Tavacı
3- Doğukan Göze
Klasik Yay Genç Kız:
1- Aysima Karaoğlu
2- Sema Nur Gün
3- Gökçe Demirel
Klasik Yay Yıldız Erkek:
1- Musa Arzuman
2- Ulaş Berkim Tümer
3- Muhammed Abdullah Yıldırmış
Klasik Yay Yıldız Kız:
1- Elif Nida Güner
2- Selin Kösebay
3- Eymen Ural
Makaralı Yay Genç Erkek:
1- Emircan Haney
2- Talha Sadık Köksal
3- Egemen Uslu
Makaralı Yay Genç Kız:
1- Emine Rabia Oğuz
2- Yasemin Begüm Topkarcı
3- Buse Başak Haney
Makaralı Yay Yıldız Erkek:
1- Eren Kırca
2- Yakup Yıldız
3- Semih Bender Durgun
Makaralı Yay Yıldız Kız:
1- Şevval Özer
2- Hazal Burun
3- Emine Azra Yılmaz
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