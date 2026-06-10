Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Tıp dünyasında hiçbir belirti göstermediği için "sinsi katil" olarak adlandırılan yüksek kolesterole karşı, uzmanlar mutfakta saklanan mucizevi bir besine işaret etti. Yapılan bilimsel klinik çalışmalar, bamyanın suyla temas ettiğinde ortaya çıkan "müsilaj" adlı jel yapısının sindirim esnasında kötü kolesterole bağlanarak vücuttan emilmeden dışarı atılmasını sağladığını kanıtladı. Prestijli Harvard Tıp Okulu'nun da kötü kolesterolü temizleyen en etkili 11 besinden biri olarak kabul ettiği bamya, düzenli tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda azaltıyor.