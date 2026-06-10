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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor
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Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Tıp dünyasında hiçbir belirti göstermediği için "sinsi katil" olarak adlandırılan yüksek kolesterole karşı, uzmanlar mutfakta saklanan mucizevi bir besine işaret etti. Yapılan bilimsel klinik çalışmalar, bamyanın suyla temas ettiğinde ortaya çıkan "müsilaj" adlı jel yapısının sindirim esnasında kötü kolesterole bağlanarak vücuttan emilmeden dışarı atılmasını sağladığını kanıtladı. Prestijli Harvard Tıp Okulu'nun da kötü kolesterolü temizleyen en etkili 11 besinden biri olarak kabul ettiği bamya, düzenli tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda azaltıyor.

#1
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Birçok kişinin sebze sandığı ancak bilimsel olarak meyve sınıfında yer alan, Türk mutfağının da yakından tanıdığı o mucize bakın neymiş… Eczacı Abbas Kanani, bamyanın yüksek kolesterol ile mücadelede gizli bir kahraman olduğunu belirtiyor. Bamyanın pişirildiğinde veya suyla temas ettiğinde ortaya çıkan o meşhur yapısı, aslında tam bir sağlık iksiri.

#2
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Eczacı Kanani durumu şöyle özetliyor: "Bamyanın içinde bulunan müsilaj adlı kalın, jel benzeri madde, sindirim sırasında kolesterole bağlanır. Bu sayede kolesterol vücut tarafından emilmek yerine dışarı atılır."

#3
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayımlanan laboratuvar çalışmaları da bu tezi destekliyor. Yüksek yağlı diyetle beslenen deneklere bamya tozu verildiğinde, hem kolesterol hem de kan şekeri seviyelerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Araştırmacılar, bamyanın yüksek kan şekeri (hiperglisemi) ve kandaki yüksek yağ oranı (hipertrigliseridemi) için güçlü bir beslenme terapisi olabileceğini vurguluyor.

#4
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Dünyanın en prestijli tıp okullarından Harvard Tıp Okulu (Harvard Medical School), bamyayı düşük kalori profili ve zengin çözünür lif içeriği nedeniyle LDL, yani halk arasında bilinen adıyla "kötü kolesterolü" düşürmeye yardımcı olan en etkili 11 besinden biri olarak kabul ediyor.

#5
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Diyetisyen Sereen Zawahri Krasuna ise bamyanın içindeki liflerin faydasını şu sözlerle anlatıyor: "Yapılan klinik araştırmalar, düzenli bamya tüketen kişilerin trigliserit ve LDL seviyelerinde düşüş, HDL yani 'iyi kolesterol' seviyelerinde ise ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. HDL'yi bir temizleyici gibi düşünebilirsiniz; kanınızdaki kötü kolesterolü temizler ve kalp hastalığı riskinizi azaltır."

#6
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Sadece 18 kalori olan yarım kase haşlanmış bamya, vücudunuza adeta sağlık pompalıyor: Lif: 2 gram (Sindirimi düzenler, bağırsaktaki iyi bakterileri besleyen pektin içerir) K Vitamini: Günlük ihtiyacın ''si (Kemikleri güçlendirir) C Vitamini: 13 mg (Güçlü bir antioksidandır) Folat (B9 Vitamini): Hücre büyümesini destekler, özellikle hamilelikte bebek gelişimine yardımcı olur.

#7
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Kalsiyum ve Magnezyum: Kemik ve kas sağlığını korur. Her sağlıklı besinde olduğu gibi bamyanın da fazla veya yanlış tüketimi bazı riskler barındırabilir: Böbrek Taşı Riski: Bamya, yüksek oranda oksalat içerir. Eğer böbrek taşı dökmeye yatkın bir bünyeniz varsa, bamya tüketimini sınırlandırmanız gerekebilir.

#8
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Kan Sulandırıcı Kullananlar: İçerdiği yüksek K vitamini nedeniyle, özellikle eski tip kan sulandırıcı ilaç kullananların doktorlarına danışması önerilir. Diyabet Hastaları: Eczacı Abbas Kanani, bamyanın tip 2 diyabet tedavisinde sıkça kullanılan bazı ilaçların emilimini ve etkisini azaltabileceğini, bu yüzden şeker hastalarının bamyayı diyetlerine eklerken dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

#9
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Bamyanın faydalarından yararlanmak istiyor ancak o yapışkan, jelsiz dokusundan hoşlanmıyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz: Yüksek Ateşte Pişirin: Bamyayı yüksek ısıda sotelemek veya fırınlamak salgılanan jel miktarını azaltır. Asitle Birleştirin: Domates gibi asidik gıdalarla birlikte pişirmek bamyanın sünmesini engeller.

#10
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Çiğ Tüketin: Taze bamyaları ince ince doğrayarak salatalarınıza veya salsalarınıza çıtır bir lezzet olarak ekleyebilirsiniz.

#11
Foto - Sinsi katilin doğal reçetesi bulundu! Her gün tüketenin damarları cillop gibi tertemiz oluyor

Unutmayın; yüksek kolesterol genellikle 50 yaş üstü bireylerde, erkeklerde, menopoz sonrasındaki kadınlarda ve genetik yatkınlığı olanlarda daha sık görülür. Kolesterol seviyenizden şüpheleniyorsanız mutlaka aile hekiminize başvurarak bir kan testi yaptırmalısınız.

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