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Spor Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan 4 madalya
Spor

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan 4 madalya

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın 5. gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 10:17:00 -
Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan 4 madalya

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, erkekler 89 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz koparmada 149 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla bronz madalya kazanırken, toplamda 319 kiloluk derecesiyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Aynı kiloda mücadele diğer milli sporcu Enes Çelik koparmada (148 kilo) gümüş madalya alırken, silkme (170 kilo) ve toplamda (318 kilo) 4. oldu.

Milliler, organizasyonda 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyaya ulaştı.

 

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