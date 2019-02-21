Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları firmalarımıza vizyon katıyor"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mersin Şube BaşkanıSerdar Yıldızgörer, Gulfood Dubai Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı’nakatıldı.

Dünyanın dört bir yanından gıda sektöründe yer alan firmaların katıldığı GulfoodDubai Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı, Mersin iş dünyasının da katılımıile bugün sona eriyor. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, MTSOüyeleri ve Mersin’den birçok iş adamının katıldığı fuara on binlerce kişi akın etti.

Mersin firmalarının dünya pazarına açılma yolunda yurt dışı fuarlarının önemliolduğunu belirten Yıldızgörer, "Mersin’de gıda sektöründe ihracat yapan birçokfirmamız var. Bu firmalarımızın dünya pazarında daha güçlü yol izlemeleri için yurtdışıfuarları büyük önem taşıyor. Gulfood Dubai Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecekFuarı’da dünyanın dört bir yanından firma geliyor ve on binlerce kişinin akınınauğruyor. Buradan edindiğimiz tecrübeler ve bilgiler Mersinli firmalarımıza ayrı bizvizyon katacaktır. Ayrıca bu fuar deneyimlerini Mersin’e taşımak adına dakentimizden yapılan yoğun katılım çok önemli. Mersin’in de bu tür dünya çapındakifuarlara ihtiyacı var. Bu tür fuarlar ihracat rakamlarımızı direk olarak etkileyecekorganizasyonlar. Ayrıca fuara katılarak bizleri yalnız bırakmayan Mersin Ticaret veSanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol’a da fuarakatılan Türk firmalarımız adına teşekkür ederim" dedi.