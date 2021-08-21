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Gündem Yıldız Tilbe'nin PCR gerekçesi 'pes' dedirtti: 'İnsanların beynine ne soktuklarını biliyor muyuz?'
Gündem

Yıldız Tilbe'nin PCR gerekçesi 'pes' dedirtti: 'İnsanların beynine ne soktuklarını biliyor muyuz?'

Günlerdir PCR test zorunluluğunu eleştiren Yıldız Tilbe'nin "olmam" gerekçesi akıllara durgunluk verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 19:29:00 - 2021-08-21 19:45:23
Yıldız Tilbe'nin PCR gerekçesi 'pes' dedirtti: 'İnsanların beynine ne soktuklarını biliyor muyuz?'

 Yeniakit.com.tr 

Yıldız Tilbe, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yürürlüğe giren PCR test zorunluluğunu twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla hedef almıştı.

Koronavirüs aşısı yaptırmayacağını açıklayan Tilbe'nin, PCR testine ilişkin paylaştıkları da akıllara durgunluk verdi. Aşı olmadığı gibi PCR testi de yaptırmayacağını ifade eden Tilbe, bazı profesörlerin PCR testinin zararlı olduğunu söylediğini iddia etti.

'İnsanların beynine ne soktuklarını biliyor muyuz?'

Bu iddiasının ardından bir mesajı reetwet eden Yıldız Tilbe'nin, PCR testine itiraz etme gerekçesi 'pes' dedirtti.

"O test denilen şeyle insanların beynine ne soktuklarını biliyor muyuz ? Allah aşkına yeter. Çıldırtmayın insanları."

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