Yıldız Tilbe'nin başvurusu sonuçlandı! Serengil, Bali ve Arto konuşursa hapis yatacak

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Yıldız Tilbe, başıboş sokak köpeklerine ilişkin mesajı sebebi ile kendisini Beyaz TV ekranında eleştiren Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

Mahkeme; Yıldız Tilbe için 3 ismin, "cahil kadın", "hayvan düşmanı", "akıl sağlığı bozuk", "sen geber" şeklinde söylemlerde bulunduğu iddiasını değerlendirdi. Davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe’ye yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmedildi.

Konuşurlarsa hapsedilecekler!

Mahkeme 3 ismin karara uymaması halinde, 3 günden 10 güne kadar "zorlama hapis" cezasına çarptırılacağını belirtti.

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin skandal ifadeler kullanan Tilbe, 12 Mart'taki tepki çeken paylaşımında şunları söylemişti:

Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya.

Yıldız Tilbe paylaşımından sonra kendisine hakaret edildiğini iddia ederek, 26 kişi ile 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.