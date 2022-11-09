Yıldız Tilbe'den Twitter kararı!

Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Twitter hesabını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Elon Musk'ın yönetimine geçen Twitter'da mavi tikli hesaplardan ücret alınacağı duyurulmuştu. Musk'ın aldığı kararın ardından Twitter'ı protesto amacıyla mavi tikli kullanıcılar hesabını kapatmaya başladı. Onlardan biri de Yıldız Tilbe oldu.

İçeriklerin ahlaksızca belirtildiğini de söyleyen Tilbe, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki biçok başlık çok çağdışı. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden."

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra 'mavi tik' hesaplı olanların aylık 8 dolar ödeyeceğini açıklanmış, öte yandan platformda işten çıkarmalar da art arda gelmişti.