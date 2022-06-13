Yıldız Tilbe'den nimeti ayaklar altına alan Zara'ya çok sert tepki!

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Zara mağazaları yeni sezon sandalet tanıtımı için hazırladığı görselde ekmeği ayaklar altına alınca kamuoyunun sert tepkisi ile karşılaştı. Sosyal medya kullanıcıları, "Haddini bil Zara" etiketi ile mağaza tarafından hazırlanan görsele tepki gösterdi.

Zara'nın skandalına bir tepki de Yıldız Tilbe'den geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tilbe, "Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin. Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır? Allah sorsun, alçaklar." dedi.

Tilbe, sözlerini şöyle tamamladı: Kapansın Zara kendi memleketine gitsin. Allah orada versin cezalarını, bize bulaştırmasın.