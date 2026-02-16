Yıldız Tilbe’den Gazze’ye gönül sofrası: 12 bin kişiye iftar verecek!

Dünyanın gözü önünde yaşanan Gazze’deki insanlık dramına Türkiye’den uzanan en güçlü ellerden biri Yıldız Tilbe oldu. Bombardıman ve abluka altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler için kolları sıvayan ünlü sanatçı, yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

SOFRALARIN ÜCRETİNİ TESLİM ETTİ

Gazze'de kurdurduğu iki ayrı çadır kentle binlerce aileye yuva olan Yıldız Tilbe, şimdi de Ramazan ayı için büyük bir organizasyon başlattı. Tilbe, 12 bin kişilik dev iftar sofrasının tüm masraflarını Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne teslim etti. Geçtiğimiz yıl da Gazze’de 3 ayrı noktada 4 bin kişiye iftar veren sanatçı, bu sene desteğini üç katına çıkararak dayanışma örneği sergiledi.

300 BİN DOLARLIK ÇADIR KENT DESTEĞİ

Yıldız Tilbe'nin Gazze yardımları sadece yemekle sınırlı değil. Ünlü sanatçı, evsiz kalan Filistinliler için daha önce 300 bin dolarlık bağış yaparak iki çadır kentin inşasını başlatmıştı. Kışın soğuğunda ve bombardıman altında çadırlarda hayata tutunmaya çalışan aileler için büyük umut olan bu yardımlar, kamuoyunda da büyük takdir topladı. Tilbe’nin bu sessiz sedasız ama devasa bağışları, Türkiye'nin Gazze konusundaki hassasiyetinin bir sembolü haline geldi.