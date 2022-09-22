Yıldız Tilbe’den flaş O Ses Türkiye açıklaması!

Geçtiğimiz yıl jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un üstlendiği O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosu merak ediliyordu. Jüride Gündeş'in ayrılacağı, yerine Hadise'nin ve Yıldız Tilbe'nin katılacağı iddia edildi.

"ZATEN BU SENE YOKMUŞ"

Geçtiğimiz yıllarda bir sezon O Ses Türkiye jürisinde yer alan ve çok konuşulan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tilbe, jüride yer alacağı iddialarını "Bana jüri teklifi gelmedi" diyerek yalandı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, yarışmanın hayranlarını üzecek de bir açıklama yaptı. Tilbe, "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.

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