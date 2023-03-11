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Medya Yıldız Tilbe, neden deprem bölgesine gitmediğini açıkladı! O detayları...
Medya

Yıldız Tilbe, neden deprem bölgesine gitmediğini açıkladı! O detayları...

Kuruçeşme'deki bir markette görüntülenen Yıldız Tilbe, ünlü isimlerin deprem bölgelerine gitmesi hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 15:18:00 - 2023-03-11 15:19:19
Yıldız Tilbe, neden deprem bölgesine gitmediğini açıkladı! O detayları...

Kuruçeşme'deki bir markette görüntülenen Yıldız Tilbe, ünlü isimlerin deprem bölgelerine gitmesi hakkında konuştu. Şarkıcı Yıldız Tilbe, "Ne güzel, çok güzel bir şey bir arada olmak, yardımlaşmak... Ben gidemem ama başka türlü yardımlarım oldu benim. Orası beni çok etkiler. Zorlanırım" dedi. Tilbe, açıklamaları ile dikkat çekti.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Kuruçeşme'deki bir markette objektiflere yansıdı. Basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yıldız Tilbe, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

"DEPREM BÖLGESİNE GİDEMEM BEN"

Yaşanan deprem felaketleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe, "Allah beterinden korusun. Deprem bölgesine gidemem ben. Kalbim onlarla, Allah yardımcıları olsun. Her yeri Allah beterinden korusun. Bugün onlara, yarın bize. Bakın, herkes alışverişini yaptı, evine gitti ve yemeğini pişirdi değil mi? Allah'ın dediği olur ama korkuyoruz yani" dedi. Akşam'a göre; 

Sezen Aksu'nun da Hatay'da olduğu hatırlatılan Tilbe, "Ne güzel, çok güzel bir şey bir arada olmak, yardımlaşmak... Ben gidemem ama başka türlü yardımlarım oldu benim. Orası beni çok etkiler. Zorlanırım" şeklinde konuştu.
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