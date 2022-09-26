Yıldız Tilbe hakkında karar verildi! Hadi yine iyisin
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz Nisan ayında bir motosikletliyle çarpışmıştı. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz Nisan ayında bir motosikletliyle çarpışmıştı.
Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koşmuştu. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Savcılık, Tilbe'nin Tanrıverdi'ye çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi sebebiyle soruşturmaya başlandığını belirtti. Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikâyete bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizdi.
Şikâyet olmaması sebebiyle dava açılma olanağının bulunmadığı belirtilerek ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı.