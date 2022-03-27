Yıldız Tilbe hakkında flaş gelişme

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyadan sahipsiz saldırgan köpekler için yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımıyla gündeme oturmuştu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin ardından Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı da Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmuş, gönderisinde "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya!" ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin Hayvanları Koruma Vakfı Başkanlığı, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Yıldız Tilbe'nin paylaşımındaki sözleriyle insanları galeyana getirerek suça teşvik ettiği, şüphelinin mesajında sokak hayvanlarına yönelik ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi. Sunulan dilekçede, söz konusu paylaşımın hayvansever olmayan pek çok insanı hayvanları katletmeye yönelttiği, bir hayvanın zehir verilerek acılar içinde öldürülmesine yönelik kışkırtıcı bir söylem olduğu ve bunun kin ve düşmanlığa bir sevk olduğu kaydedildi. Dilekçede şüpheli Yıldız Tilbe'nin "Suç işlemeye tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kanunlara uymamaya tahrik" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"Bölge halkı zehirli et versin" demişti

55 yaşındaki şarkıcı, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.