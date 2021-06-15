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Kadın - Aile Yıldız şehriyeli salata nasıl yapılır? Yoğurtlu salata tarifi
Kadın - Aile

Yıldız şehriyeli salata nasıl yapılır? Yoğurtlu salata tarifi

Yıldız şehriyeli tarif | Yoğurtlu salatalar yemek sofralarına, ikram tabaklarına bir hayli çok yakışıyor. Şehriyeli leziz bir salata içinse ihtiyacınız olan biraz yoğurt biraz baharat. Peki, yıldız şehriyeli salata için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 18:41:00 -
Yıldız şehriyeli salata nasıl yapılır? Yoğurtlu salata tarifi

Gün salatası nasıl yapılır? Gün menülerinin olmasa olmazıdır yoğurtlu salatalar. Bu leziz ikramlar için gün organize etmenize gerek yok. İşte, şehriyeli yoğurtlu salata

Yıldız şehriyeli salata tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yıldız şehriye
  • 6-7 adet kornişon turşu
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • 2,5 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım demet dereotu
  • Tuz
  • Karabiber

Yıldız şehriyeli salata nasıl yapılır?

Bir tencere tuz ve su ekleyip kaynatın.

Yıldız şehriyeleri makarna gibi haşlayıp suyunu süzün.

Süzdüğünüz şehriyelerin içine doğradığınız turşu, dereotu, mısır, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Bir başka kasede yoğurt, su ve mayonezi çırpın.

Yoğurtul karışımı şehriyeye ekleyin.

Salatanızı iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz.

Arzu ederseniz salatanızı cevizle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Salatalık turşulu kısır nasıl yapılır? Kornişon turşulu kısır tarifi
Salatalık turşulu kısır nasıl yapılır? Kornişon turşulu kısır tarifi

Kadın - Aile

Salatalık turşulu kısır nasıl yapılır? Kornişon turşulu kısır tarifi

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