"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Türk fırtınası esti. K44 erkekler 63 kiloda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden paralimpik şampiyonumuz Mahmut Bozteke, finalde karşılaştığı İsrailli rakibi Adnan Milad'ı adeta perte çıkararak 2-0’lık net bir skorla altın madalyaya uzandı. Şampiyonluk sonrası Türk bayrağıyla zafer turu atan Bozteke, kameralara haykırdığı "Şampiyonluk ülkemize armağan olsun. Allah’ın davası var biz de sahipleri olacağız" sözleriyle hem stadyumu hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bu tarihi galibiyetle kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu ilan eden milli sporcu, işgalci zihniyete karşı sporun gücüyle unutulmayacak bir ders verdi.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye, para tekvandoda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin para tekvandoda ilk iki günde madalya sayısı 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyaya yükseldi.

K44 erkekler 63 kiloda paralimpik şampiyon Mahmut Bozteke, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Hakan Keskin'i yendi. Yarı finalde Gürcistan'dan Sandro Megrelishvili'yi rahat geçen Mahmut, finalde İsrail'den Adnan Milad ile karşılaştı.

İsrailli rakibini üstün oyunla 2-0 mağlup eden Mahmut, altın madalyaya ulaştı. Mahmut şampiyonluğu tatamide Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Karşılaşma sonrası şampiyonluk turu atan Mahmut Bozteke, kameralara gelerek "Şampiyonluk ülkemize armağan olsun. Allah’ın davası var biz de sahipleri olacağız" dedi.

Mahmut Bozteke, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarında 5. altın madalyasını elde etti.

GAMZE ÖZCAN'DAN 6. ŞAMPİYONLUK

K44 kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan, Avrupa'da 6. kez altın madalya kazandı.

Yarı finalde bir başka Türk sporcu Tuana Çelik'i yenen Gamze Özcan, finalde ise Fransa'dan Caverzan Sophie'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Milli sporcu Avrupa'da 6. kez şampiyonluk yaşadı.