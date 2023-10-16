Yıldız isim Galatasaray'dan gönderilecek mi? Ayrılık sinyalleri doğdu

Sarı-Kırmızılılar sezon başında geniş çaplı bir transfer operasyonu yapmış ve yıldızlarla gücüne güç katmıştı. Aslan sadece kadrosunu güçlendirmekle de kalmamış, hamleleriyle dünyada büyük bir sükse oluşturmuştu...

Büyük hayaller kurdurdu

Tarihin en kaliteli kadrolarından biri kurulurken her yeni isim bekleneni veremedi. Cim Bom'un imza attırdığı isimler hem camiaya hem de takıma çok büyük hayaller kurdurmuştu fakat bazıları bu seviyenin altında kaldı. Forma yarışında geride kalan, teknik direktör Okan Buruk'un da gözüne giremeyen yıldız futbolcu için ayrılık ihtimali geldi.

Daha fazla süre alacak

Şimdiye kadar 8 maçta 227 dakika süre alan ve henüz golle tanışamayan Cedric Bakambu’nun, yoğun fikstür içerisinde daha fazla süre alması bekleniyor. Kongolu santrfor için süre alacağı karşılaşmalar, Galatasaray kariyeri adına belirleyici olacak.

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İdman performansı memnun ediyor

Normal şartlar altında teknik ekip, yıldız forvetin antrenmanlardaki görüntüsünden memnun. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, maçlarda henüz istenen performansı veremedi. Hâl böyle olunca Bakambu’nun devre arasında gönderilme ihtimali ortaya çıktı.

Yedek golcü bakılacak

Eğer Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi’nde bir üst tura çıkar ve Bakambu da performansını yükseltemezse yollar ayrılacak. Böyle bir durumun yaşanması halinde Icardi’nin arkasına yedek bir golcü bakılacak.