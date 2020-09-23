Yıldız Holding’den 5 bin 300 yeni istihdam

Akit Ekonomi

Üker, Godiva ve United Biscuits gibi dev markaları bünyesinde barındıran Yıldız Holding, 2020’nin ilk yarısında da başarılı bir grafik sergiledi. Bu dönemde gerek üretimini gerekse ihracatını arttıran grup, pandeminin tehdidinin gölgesinde geçen aylarda dahi eleman alımına devam etti.

İşe alımlar sürüyor

CEO Mehmet Tütüncü, ilk 6 ayda 5 bin 300 kişiyi kadrolarına kattıklarını dile getirerek, “Çok şükür, büyümede öne çıkan gıda ve perakende segmentlerinde istihdamımızı önemli ölçüde artırdık. Ayrıca teknoloji ve e-ticaret organizasyonları için yıl sonunda işe alım hedeflediğimiz birçok pozisyonu öne çektik” açıklamalarında bulundu. “Yıl sonuna kadar bilgi teknolojileri, finans, strateji, satış, pazarlama, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi farklı fonksiyonlarda işe alımları sürdüreceğiz” diyen Tütüncü, “Yeni mezunların yanı sıra orta ile üst düzey yöneticiler de istihdam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Cirosunu yüzde 18 artırdı

2020’ye global rekabette güç kazanma ve çift haneli büyüme hedefleriyle başladıklarına işaret eden Tütüncü, “Bu hedeflerimize paralel olarak beklenmedik şekilde gelişen pandemi gündemine rağmen tüm operasyonlarımızı başarıyla yöneterek Türkiye ekonomisine ve toplumumuza katkı sunmayı sürdürdük. Grubumuz, ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre konsolide ciroda yüzde 18 artış elde etti” dedi.

Yıldız Holding bünyesinde 38’i yurtiçinde olmak üzere toplam 61 fabrikaları bulunduğunu aktaran Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtdışında bulunan 21 fabrikamız ise 13 farklı ülkeye yayılmış durumda. Üretim gibi ihracatta da başarılı bir grafik çiziyoruz. Silivri’den Amerika’ya gönderdiğimiz ürünler sayesinde 2020’nin ilk 6 ayında toplam 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ülkemizde ürettiğimiz ürünlerimizin dünyanın dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ etiketiyle tüketicilerle buluşmasıyla iftihar ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye’yi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek. Yıl sonuna kadar ihracat oranımızı, önceki yıla göre çift haneli büyümeyle tamamlamayı planlıyoruz.”

Yatırım bütçesi 800 milyon lira

Tütüncü, şunları söyledi: “Ülkemizde son 5 yılda toplam 3.8 milyar lira yatırım yaptık. 2020 yılı için stratejilerimiz ve ülkemizin büyüme potansiyeliyle doğru orantılı olarak Türkiye’de 800 milyon liralık yatırım bütçeledik. Bu yatırımlarımızla beraber Şok Marketler’in mağaza sayısını 8 bine, Bizim Toptan’ın mağaza sayısını 179’a ulaştırmayı, yeni kurduğumuz anonim şirketimiz SEÇ Marketçilik’in bayii sayısını da binin üzerine çıkarmayı planlıyoruz.”

Ekonomiye 600 milyon dolarlık kaynak sağladık

Yıldız Holding CEO’su Tütüncü, 2020’nin kendileri için verimli geçtiğini vurgulayarak, “Kısa süre önce yurt dışı gelirlerimizle Türkiye’deki bankalara toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptık. Böylece 2018 yılından bu yana bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödemede bulunarak yükümlülüklerimizi eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdik” dedi.