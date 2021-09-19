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Ekonomi Yıldız Holding’de üst düzey iki atama
Ekonomi

Yıldız Holding’de üst düzey iki atama

Yıldız Holding Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığına Fezal Okur Eskil, Yıldız Holding şirketlerinden Donuk Fırıncılık Ürünleri AŞ Genel Müdürlüğüne Ilgın Hasırcıoğlu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:00:00 -
Yıldız Holding’de üst düzey iki atama

Yıldız Holding’de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanı (Chief Strategy and Business Development Officer) olarak görev yapacak olan Fezal Okur Eskil, bu rolünde Yıldız Holding ve iştiraklerinin stratejik yol haritalarının oluşturulmasına, yeni iş fırsatlarının topluluğa kazandırılmasına ve iştiraklerin stratejik inisiyatiflerinin yürütülmesine liderlik edecek. Donuk Fırıncılık Ürünleri AŞ’de 2020 yılı mart ayından bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ilgın Hasırcıoğlu, şirketin Genel Müdürlük görevini yürütecek.

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