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Ekonomi Yıldız Holding Ülker Bisküvi’yle Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdi
Ekonomi

Yıldız Holding Ülker Bisküvi’yle Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdi

Yıldız Holding’e bağlı Ülker Bisküvi çatısı altında 2021’de atıştırmalık alanında 291 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 21:25:00 -
Yıldız Holding Ülker Bisküvi’yle Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdi

Bu rakamın 100 milyon dolarlık bölümü Godiva, McVitie’s ve Flipz gibi global markaların ihracatından geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Atıştırmalık alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi global markalarımızın üretim üssü haline getirdik. Ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ etiketiyle tüketicilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Ülker, aralarında ABD, İngiltere, Çin, Kenya, Avustralya, Madagaskar, Hollanda ve Gana’nın da bulunduğu 100’ü aşkın ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizdi.

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