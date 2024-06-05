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Spor Yıldız Holding Basketbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu
Spor

Yıldız Holding Basketbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-05 15:28:00 -
Yıldız Holding Basketbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu

CBL Şampiyonu Yıldız Holding Basketbol Takımı, ikinci şampiyonluğunu kazandı.

CBL Şampiyonu Yıldız Holding Basketbol Takımı, ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Şirketler Arası Basketbol Ligi'nin (CBL) şampiyonu olan Yıldız Holding Basketbol Takımı, başarılı performansını sürdürerek CBL Türkiye Şampiyonu oldu.

Potanın Yıldızları, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında Antalya'da gerçekleştirilen ve çeşitli illerden 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde Ankara temsilcisi HAVELSAN'ı yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı zamanda turnuvada Yıldız Holding Basketbol Takımı oyuncularından Canberk Uzunkaya En Değerli Oyuncu (MVP) olurken, Sinan Mete Taygan Sayı Kralı, Abdurrahman Aksu da Asist Kralı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Potanın Yıldızları'nın 10'uncu yılında sahip olduğu çifte şampiyonluktan tüm Yıldız Holding çalışanları adına duydukları mutluluğu ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:
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"Bu sezon İstanbul'da şampiyon olarak bizi gururlandıran Yıldız Holding Basketbol Takımımız Antalya'da gerçekleştirilen CBL Türkiye Şampiyonasını da başarıyla tamamladı. Başarı bir sonuç değil bir yolculuk, takımımız da ekip ruhu ve daima daha iyisini hedefleyen istikrarlı performanslarıyla sürdürülebilir bir başarı örneği sergiliyor.

Bizler dünyanın dört bir yanındaki 80 bin Yıldız'lı olarak durmaksızın daha iyiye ulaşmayı amaçlıyor, faaliyet gösterdiğimiz her alanda çıtayı daima yükseltiyoruz. Kurumsal değerlerimizi temsil eden ve bizlere ilham veren Potanın Yıldızları'nı on yıllık mücadeleleri nedeniyle bir kez daha kutluyorum."

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