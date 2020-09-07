Yıldız futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransız medyasında çıkan haberlere göre Paris Saint-Germain'in (PSG) genç oyuncu Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif olarak açıklandı.

Angel Di Maria, Parades ve Neymar'ın ardından koronavirüse yakalananların arasına Kylian Mbappe de katıldı.

Fransa Milli Takımı için kampta bulunan Kylian Mbappe test sonucunun pozitif çıkması üzerine takımdan uzaklaştırıldı. Fransa-Hırvatistan maçında sahaya çıkamayacak olan Mbappe, Fransa Ligi'ndeki Lens ve Marsilya karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.

Dünya genelinde koronavirüste toplam vaka sayısı 27 milyon civarında seyrederken, ölüm sayısı ise 881 bin civarı olarak belirtiliyor.

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 325 bin civarındayken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 30 bin 701 olarak açıklandı. Tüm dünyada ve Fransa'da koronavirüs sayılarında yoğun bir artış yaşanıyor.