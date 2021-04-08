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Spor Yıldız futbolcudan olay açıklama: UFO gördüm, yüzde yüz uzaylılar var
Spor

Yıldız futbolcudan olay açıklama: UFO gördüm, yüzde yüz uzaylılar var

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Gareth Bale'den de sürpriz bir uzaylı itirafı geldi. Bale, " Yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 23:48:00 -
Yıldız futbolcudan olay açıklama: UFO gördüm, yüzde yüz uzaylılar var

Premier Lig'de Tottenham forması giyen Gareth Bale, ilginç bir iddiayla gündeme geldi. Gallerli yıldız futbolcu uzaylıların varlığına inandığını ve UFO gördüğünü söyledi.

"Ben kendim de UFO gördüm"

Uzaylıların varlığına inandığını belirten Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" ifadelerini kullandı.

"Uzaylılar beni kaçırdı"

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino da, futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını iddia etmişti. Marino, bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo Lorenzetti'yi de ikna etti.

"Uzaylıların kaçırdığını iddia etti"

Gustavo Lorenzetti, takım arkadaşının sözleri hakkında; "Guillermo, uzaylılar tarafından kaçırıldığı için bir idmana geç geldiğini söyledi. Guille, iki gün sonra gelip bunu söyledi. O akıllı bir adamdır, herkes onu bilir" dedi.

Kaynak: SporX

 

 

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