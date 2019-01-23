Yıldız futbolcu Fenerbahçe için yola çıktı Süper Lig'de çok kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra ikinci transferini tamamlamak üzere. Sarı-Lacivertli kulübün bir süredir görüşme halinde olduğu Victor Moses, gece geç saatlerde İstanbul'a gelecek. Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu ve kulübü Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Moses ile İstanbul'da yapılacak olan son görüşmede kalan detaylar konuşulacak. Anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Moses, 23 haftası geride kalan Premier Lig'de sadece 6 maçta 181 dakika forma şansı bulabildi.

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