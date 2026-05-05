Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarımın ‘T’sini bile bilmiyordu: 1000 dönüm arazide rekor kırdı

Uzun yıllar Kayseri’de doktorluk yapan Şeref Güven, emekliliğinin ardından hayatında köklü bir değişikliğe giderek daha önce hiçbir bilgisi olmadığı tarıma başladı. Hayatında traktöre bile binmeyen Güven, Felahiye’de kiraladığı 1000 dönümlük verimsiz kıraç araziyi 15 bin fidanla badem ormanına çevirdi.

Kayseri’de uzun yıllar devlet hastanelerinde görev yapan ve günde yüzlerce hastayı muayene eden emekli doktor Şeref Güven, 2010 yılında emekli olduktan sonra meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Tarım konusunda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen kararlılığını koruyan Güven, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladığı 100 hektarlık kıraç araziyi iyileştirerek üretime ilk adımını attı.

Meslek hayatı boyunca yoğun tempo ve stres altında çalışan Güven, toprakla uğraşmanın kendisini yenilediğini belirtiyor.

5. YILDAN İTİBAREN ÜRÜN ALDI

Doktorluk ile çiftçiliği karşılaştıran Güven, mesleğinde daha çok zihinsel yorgunluk yaşadığını, tarımda ise bedenen yorulsa da zihinsel olarak rahatladığını ifade ediyor. Üretmenin ve somut bir sonuç ortaya koymanın kendisi için çok değerli olduğunu dile getiriyor.

2011 yılında dikilen 'ferragnes' ve 'ferraduel' türü fidanlar, Güven’in titiz çalışmasıyla zamanla geniş bir üretim alanına dönüştü. Bugün yaklaşık 15 bin ağaca ulaşan bahçede, 5’inci ve 6’ncı yıllardan itibaren ürün alınmaya başlandı.

ŞİMDİKİ AKLIM OLSA…

Atıl durumdaki bozuk orman sahasını yeşerten emekli doktor, yerli bademin lezzeti sayesinde pazar konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını belirtiyor. Çiftçiliği severek sürdürse de mesleğiyle bağını koparmayan Güven, badem üretimini tamamen oturttuktan sonra yeniden hekimliğe dönmeyi düşündüğünü belirtiyor. Şehirde büyümesine rağmen koca bir bozkırı yeşile boyayan doktor, "Şimdiki aklım olsa belki bu kadar büyük bir işe girmezdim ama ortaya çıkan sonuçtan çok memnunum" diyerek girişimci ruhunu ortaya koyuyor.

