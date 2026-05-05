SON DAKİKA
Tiktok'taki şeytani yayını polis bastı! Hayatları yalan...

Tiktok'taki şeytani yayını polis bastı! Hayatları yalan...

Kocaeli’de yaşayan Sebahat Ok adlı kadın, TikTok’ta eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek canlı yayın açtı. İhbar üzerine polis ekipleri evet baskın düzenledi. Kadının daha fazla izlenmek için kendisini yaraladığı ve olayın kurgu ortaya çıktı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan gözaltına alınan şüpheli, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Sebahat Ok isimli kadın, TikTok üzerinden açtığı canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İhbar üzerine adrese giden emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede, olayın iddia edildiği gibi olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmada, kadının daha fazla izlenme elde etmek amacıyla kendisini yaraladığı ve olayın kurgu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Sebahat Ok, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

