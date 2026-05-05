  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistler Hristiyan mezarlarını tahrip etmeye başladı! Kendilerini güçlendiren Hristiyanlara saldırmaya başladılar! Özgür Özel ve Lütfü Türkkan’ın dosyası Meclis’te! Çanlar küfürbazlar için çalıyor Öcalan'ın eski avukatı motoru yaktı: Elde silah varken avukatı, elde silah yokken devletin adamı! Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü Analiz: PKK'nın silah bırakma süreci ne durumda? SDG, Suriye Kabinesi’ne giriyor! Türkmenler hayal kırıklığı yaşıyor! Gazeteci Cüneyt Özdemir de sonunda itperestlere isyan etti! “Karşımızda deli insanlar, normal olmayan insanlar var!” Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde! Bakan Ersoy: “Mersin, festivalin önemli duraklarından biri olacak” AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan İsrail’e sert tepki: 'Mavi Vatan vatandı asla taviz vermeyiz!' Özbek'ten şampiyonluk hediyesi! Taraftarın hayali gerçek oluyor!
Gündem Okul kantinlerine sıkı denetim: Sağlıksız ürünlere geçit yok
Gündem

Okul kantinlerine sıkı denetim: Sağlıksız ürünlere geçit yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okul kantinlerine sıkı denetim: Sağlıksız ürünlere geçit yok

Okullarda gıda güvenliği için yeni düzenleme geliyor. Meclis’e sunulması beklenen teklife göre, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun ürünler satılabilecek.

Meclis’e önümüzdeki günlerde sunulması beklenen kanun teklifi ile gıda politikalarında önemli değişiklikler öngörülüyor. Gıda güvenliği ve halk sağlığını güçlendirmeyi hedefleyen kanun teklifi taslağında, okullarda sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği en öncelikli başlık olarak öne çıkıyor.

OKUL KANTİNİ VE YEMEKHANELERDE YENİ KURALLAR

Düzenleme, özellikle çocukların günlük beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkileyen okul kantinleri ve yemekhanelerine yeni kurallar getiriyor.

Taslağa göre, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek.

Ayrıca “okul gıdası” logosu taşımayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak.

NE AMAÇLANIYOR?

Bu adımla, çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin sınırlandırılması ve daha dengeli beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor.

“Okul gıdası” logosu uygulaması ilk olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılmış ancak uygulama tarihi 5 kez ertelenmişti.

YENİ ETİKETLEME SİSTEMİ

Düzenleme ile ambalajlı gıdalarda yeni bir etiketleme sistemi devreye alınacak. Ürünlerin üzerinde, içerdiği nişasta bazlı şeker ve toplam yağ miktarını gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Bu sayede tüketiciler, ürünlerin besin değerlerini hızlı ve anlaşılır bir şekilde değerlendirebilecek.

VİTAMİN VE MİNERAL KATKISI

Düzenleme yalnızca satış ve etiketleme ile sınırlı değil. Gıda üretiminde de önemli bir adım atılıyor. Buna göre, tam buğday oranı yüzde 40’ın altında olan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hâle getirilecek. Bu uygulama ile toplumda yaygın görülen besin eksikliklerinin azaltılması planlanıyor.

CEZALAR DA VAR: 500 BİN TL CEZA

Un zenginleştirme mecburiyetini ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulundurmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca kurallara aykırı ürünlere el konulabilecek ve mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi söz konusu olabilecek.

Kanun taslağıyla su güvenliği alanında da denetimler sıkılaştırılacak. Sağlık Bakanlığı denetimindeki sulara ilişkin aykırılıkların bir yıl içinde tekrarlanması hâlinde, daha önce uygulanan idari para cezalarına ek olarak yeni cezalar getirilecek.

Teklifte çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.

İsrail rahibe okulunu vurdu!
İsrail rahibe okulunu vurdu!

Dünya

İsrail rahibe okulunu vurdu!

Okulda yürekler ağıza geldi Öğrenciler silah sesleri ile kaçıştı
Okulda yürekler ağıza geldi Öğrenciler silah sesleri ile kaçıştı

Gündem

Okulda yürekler ağıza geldi Öğrenciler silah sesleri ile kaçıştı

Okula göre öğrenci değil öğrenciye göre okul
Okula göre öğrenci değil öğrenciye göre okul

Eğitim

Okula göre öğrenci değil öğrenciye göre okul

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23