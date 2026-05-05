Amedspor için flaş iddia! Galatasaray'ın yıldızı transfer listesinde
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'un sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

Sezon sonu Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basınından TyC Sports'ta yer alan habere göre; Süper Lig'e yeni yükselen Amedspor, Galatasaray'dan ayrılacak olan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Amedspor'un Icardi'yi kadrosuna katarak hem sportif olarak hem de imaj açısından ses getirmeyi hedeflediği ve bu transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

Haberde Galatasaray'dan yıllık 12 milyon dolar kazandığı ifade edilen Icardi'nin Sarı-kırmızılılarla yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşmaya varamadığı ve bu yüzden yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlandığı bildirildi.

Galatasaray'ın Icardi'den maaşında yüzde 50 indirime gitmesini istediği fakat Icardi'nin bu talebi kabul etmediği ifade edildi.

Deneyimli golcü ile Amedspor'un yanı sıra Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo ve Club America'nın da ilgilendiği bildirildi.

Haberde Icardi'nin Amedspor'un teklifini değerlendirmesi durumunda İstanbul'dan 1500 kilometre uzaklaşacağı ve Diyarbakır'da yaşama fikrinin Arjantinli golcünün partneri China Suarez için transfer sürecinde önemli bir etken olacağı yorumu yapıldı.

2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 sezon üst üste şampiyonluk olan ve 4. kez şampiyonluk sevinci yaşamaya çok yakın olan 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 45 karşılaşmada 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

