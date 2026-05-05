Siyonistler Hristiyan mezarlarını tahrip etmeye başladı! Kendilerini güçlendiren Hristiyanlara saldırmaya başladılar!

Siyonist İsrail’deki fanatik Yahudiler, kendilerine tarih boyunca aralarında yer verip ekonomik, siyasi ve kültürel olarak sürekli destek veren Hristiyanları da hedef almaya başladı. Son aylarda Lübnan ve Kudüs’te pek çok tarihi Hristiyan kilisesini ve manastırını yerle bir eden İsrailliler, şimdi de Hristiyanların izlerini silmek üzere mezarlıkları hedef aldı. Yahudilerin saldırıları, hiçbir dini, kültürel, medeni ölçü ve insani değer tanımadıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

2023’TE DE 30 MEZARI TAHRİP ETMİŞLERDİ

Siyonist yerleşimciler, 5 Ocak 2023’te Zion Dağı'ndaki Protestan Mezarlığı’na saldırarak onlarca mezar taşını tahrip etmişti. Olay o zaman, 1967'deki işgalden bu yana Doğu Kudüs'teki Hristiyanların tarihi mirasına yönelik yetmiş dördüncü saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

Kudüs Anglikan Başpiskoposu Husam Naum, Evanjelist ve Lutheran kiliselerinin mezarlığında bulunan 30 mezarın mezar taşlarının tahrip edilmesini ve birçok Hristiyan sembolünün kırılması olayından sonra incelemelerde bulunduktan sonra; “Saldırı ağırlıklı olarak Hristiyan sembollerini, haçları hedef aldı” demişti.