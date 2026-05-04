Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’

Paşinyan'dan Ani Köprüsü paylaşımı! 'Tarihi birlikte inşa edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, tarihi Ani Köprüsü’nün iki ülke tarafından birlikte yeniden inşa edileceğini duyurdu.

“TARİHİ ANİ KÖPRÜSÜ’NÜN ORTAK YENİDEN İNŞASI PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIM”

Paşinyan, “8. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Sayın Cevdet Yılmaz ile verimli bir görüşme yaptım. Türkiye ve Ermenistan arasındaki ikili ve bölgesel işbirliği fırsatlarını ele aldık. Tarihi Ani Köprüsü'nün ortak yeniden inşası protokolünün imzalanmasını memnuniyetle karşıladım” şeklinde bilgi verdi.

ARPAÇAY ÜZERİNDEKİ TARİHİ ANİ KÖPRÜSÜ 10. YY’DA YAPILDI

İpek Yolu Köprüsü olarak da anılan Tarihi Ani Köprüsü, Kars'taki tarihi Ani Ören Yeri'nde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğal sınırı oluşturan Arpaçay Nehri üzerinde yer alan tarihi bir köprü. 10. yüzyılda inşa edilen bu antik yapı, tarihi İpek Yolu'nun Anadolu'ya açılan ilk kapısı konumunda.

