Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, belediyedeki rezilliklerin Akit tarafından ifşa edilmesinin ardından süreç hızla değerlendirildi. Yetkililer, görevden alma kararının doğrulandığını ve incelemelerin titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basında yer alan haberler sonrasında Sayın Ahmet Aras’ın talimatıyla görevden alma gerçekleştirildi. Söz konusu iddialar detaylı şekilde araştırılıyor. İlk tespitlere göre ilgili daire başkanı görevde değilken de yapılan alımlar olduğu gibi, görev süresi içinde yapılan alımlar da bulunuyor. Kamuoyunun bu konuda müsterih olmasını isteriz.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi akraba çiftliği

Zeliha Alkan’ın çeşitli birimlerde çok sayıda akrabasını istihdam ettiği ortaya çıktı. Farklı daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinde görev yapan bazı personelin, akrabalık ilişkileri üzerinden işe alındığı belirlendi. Alınan karar doğrultusunda Alkan’ın İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevi sona erdi.

MUBEP'teki görevi devam ediyor

Öte yandan, belediye iştiraki olan MUBEP’teki yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğü öğrenildi.

Kamuoyunun yakından izlediği süreçte, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü inceleme ve denetimlerin önümüzdeki günlerde daha net sonuçlar ortaya koyması bekleniyor.

Gözler şimdi belediye yönetiminden gelecek yeni açıklamalarda.