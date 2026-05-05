Partide rahatsızlık duyanlara çağrı! Önder Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Aksakal, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na da rahmet diledi.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİ LANETLİYORUM

Baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez'in yarın kutlanacağını anımsatan Aksakal, şu ifadeleri kullandı: "54 yıl önce Hıdırellez kutlanırken, Amerika'nın çocuğu, dönemin cuntacı generalleri ile işbirliği içinde olan siyasetçiler, emperyalizme karşı mücadelenin simge isimleri olmuş 3 fidanı darağacında katlettiler. Onları, özellikle Türk milletinin mutluluk günlerinden biri olan Hıdırellez Bayramı'nda idam ettiler. İdam cezasına TBMM'de 'evet' oyu veren 29'u CHP'li 273 milletvekilini, oylamaya katılmayan ve çekimser kalan 66 CHP milletvekilini, Amerika'nın tetikçiliğine katkı verdikleri için bugün bir kez daha lanetliyorum. Darağacında yitirdiğimiz üç vatan evladını bir kez daha saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun."

CHP KÜLLİYEN MUTLAK BUTLAN OLMUŞTUR

CHP ile ilgili "mutlak butlan" tartışmalarını anımsatan Aksakal, "Bakın buradan açık açık söylüyorum, gerek CHP'li birçok belediyede gerekse CHP Genel Merkezi düzeyinde karar mekanizmalarında bulunan siyasi aktörlerin eliyle bugün getirildiği noktada, CHP'nin, sadece 38'inci Olağan Kurultayı mutlak butlan olmakla kalmamış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilkeleri külliyen butlan olmuştur. Bu saatten sonra mahkemeden mutlak butlan kararını beklemenin de esasen siyasete de topluma da bir yararı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, partide yaşananlardan büyük rahatsızlık duyan tüm CHP'lilere, "DSP'nin ak güvercininin kanatları altına toplanmaları" çağrısında bulundu.