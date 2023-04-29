Yıldız futbolcu devinden... Gomis'ten derbi öncesi sürpriz hamle! Planı ortaya çıktı: Duyurdular!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan dev derbiden avantajlı bir skorla ayrılıp şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçı sonrasında teknik direktör Okan Buruk'un 'Sezon sonuna kadar oynamak istemiyor' ifadelerini kullandığı Bafetimbi Gomis, yapılan toplantıyla affedilmişti. Fransız golcüden flaş bir hamle geldi.

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor! 32. haftada Lider Galatasaray, üçüncü sırada yer alan Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabaka öncesi sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları ise gündeme damgasını vurmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, kadroda yer almayan Bafetimbi Gomis için "Sezon sonuna kadar oynamak istemediğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu durumun ardından Fransız yıldızın kadro dışı kalacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular arasında yapılan toplantı sonrasında ise Gomis'in affedilmesine karar verilmişti.

Fanatik'in haberine göre özür dileyerek antrenmanlara çıkan Gomis, takım arkadaşlarına haksızlık yaptığını düşünerek bir telafi yemeği organize etti.

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Yıldız ismin dün yapılan idmanın ardından öğle arasında tüm oyunculara yemek ısmarladığı kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.