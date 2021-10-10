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Spor Yıldız futbolcu, bırakacağının sinyalini verdi!
Spor

Yıldız futbolcu, bırakacağının sinyalini verdi!

Neymar, 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için bir son anlamına geldiğini işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 22:56:00 -
Yıldız futbolcu, bırakacağının sinyalini verdi!

DAZN'da yayınlanan Neymar & The Line Of Kings adlı belgeselde konuşan yıldız futbolcu Neymar, futbolla uğraşacak gücünün olup olmadığı konusunda şüphelerinden bahsetti.

2022 Dünya Kupası'nın kendisi için bir son olabileceğinin altını çizen Neymar, "Sanırım bu benim için son Dünya Kupası. Bunu son olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı, bilmiyorum. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak ve en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım" dedi.

Neymar kariyerinde daha önce 2014 ve 2018 Dünya Kupası macerası yaşadı. Brezilya bu turnuvalardan 2014'te dördüncü olurken 2018'de ise çeyrek finalde elendi.

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