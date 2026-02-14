Yıldız detayına dikkat Fenerbahçe'den 120. yıla özel logo
120. kuruluş yılını kutlayacak Fenerbahçe'nin yeni logosu gün yüzüne çıktı.
Fenerbahçe Kulübü, 120. kuruluş yılını kutlayacak.
1907'de kurulan sarı lacivertli kulüp, önümüzdeki yıl 120 yaşına girmiş olacak.
120. yılda kullanılacak logonun tescilinin yapıldığı belirtilerek, bunun ürünlerde yer alacağı belirtildi.
Logoda her yıla 1 yıldız konulacak. Böylece logoda toplam 120 yıldız bulunacak.
SARI LACİVERTLİ CAMİADA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
Sarı lacivertli kulüpte 120. yıldönümü için adeta seferberlik ilan edildiği belirtildi.
120. yıl kutlamalarının görkemli bir şekilde yapılacağı, hazırlıklarla başkan Sadettin Saran ve yönetimin bizzat ilgilendiği de ifade edildi.