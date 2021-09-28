Yıldırımlı çocuklar spora doyacak

Yıldırım Belediyesi çocukların okul dışında kalan zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri ve sportif becerilerini artırabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz Spor Okulları’nda 15 bin çocuğu sporla buluşturan Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Kış Spor Okulları’nı hizmete aldı.



Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen kurslara, 4-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilecek. 5 Haziran 2022’ye kadar devam edecek Kış Spor Okulları’nda, karate, masa tenisi, taekwondo, cimnastik, yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, kick boks, badminton, güreş, boks ve satranç olmak üzere 14 farklı branşta eğitimler verilecek.



Çocuklar, alanında deneyimli spor antrenörleri eşliğinde istedikleri branşta spor yapma imkânı bulurken, kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştirebilecek.



Eğitimler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere Sinandede Çocuk Cimnastik Merkezi, Yunus Emre Spor Kompleksi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ile Erikli Yüzme Havuzu ve Umurbey Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriliyor.