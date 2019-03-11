Yıldırımın’ın gençleri Türkiye’nin geleceği

Yıldırım AK Parti gençlik kollarının düzenlediği programda buluşan AK Parti siyasileri birliktelik mesajı verdi.

AK Parti Yıldırım Gençlik kolları tarafından Dünden Bugüne Gençlik Buluşmaları kapsamında bir araya gelen Hacivat mahallesinde düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve geçmişten bugüne AK Partiye hizmet etmiş, hali hazırda hizmetlerine devam eden çok sayıda partili genç katıldı. Bu tarz buluşmaların Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Ana kademe olarak devam ettireceğini dile getiren AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, ‘‘Bu bizim birliğimizin ve bütünlüğümüzün olmazsa olmazıdır. Allah’ın izni ile Türkiye daha büyük yarınlara sizlerin hazırlamış olduğu zeminde, bizimde üzerine koyduğumuz tuğlalar ile ulaşacaktır’’ dedi.

"Yıldırıma hizmet etmeye hazırım"

Yıldırım ilçesinde büyüdüğünü, okuduğunu, iş hayatını da yıldırımda devam ettirdiğini dile getiren Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz da, ‘‘Bu şehir de ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Sizlerin de teveccühü ile Rabbim nasip ederse inşallah Yıldırıma belediye başkanı olarak hizmet etmeye hazırım. Batı emperyalizmi hep bizim gençliğimiz üzerine oyunlar oynadı, seksenlerde sağ sol diye milletimizin çocuklarını kavga ettirmek için uğraştılar, Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar, Türk Kürt diye ayrıştırmaya çalıştılar beceremediler, sonra bu milletin manevi değerlerine saldırdılar. 15 Temmuzda gördük ki bu milletin öz evlatlarını bu millete kurşun sıkacak hale getirdiler ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz bunlara asla fırsat vermeyecektir.Bu şehri esnafıyla, kadınıyla, genciyle sivil toplum kuruluşlarıyla bir bütün olarak görüyoruz. Ortak akıl ile bu şehri hep birlikte yöneteceğiz. Plan ve programımızı hazırladık, Bursa’nın en dinamik, en güzel ilçesini siyasilerimizle, belediye başkanlarımızla şahlandırmak için var gücümüzle çalışacak şehri birlikte kalkındıracağız’’ dedi.

"Gençlere yönelik hizmetler yapmaya devam edeceğiz"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise Türkiye’de 2002 yılı öncesinde 70 olan üniversite sayısını 200’e çıkardıklarını belirterek, ‘‘ bunu maddi durumu müsait olmayan aileler kendi illerinde ki üniversitelerde çocuklarını yollayabilsin diye yaptık ama yetmez diyerek gençlere yapılacak olan yatırımların devam edeceğini ’’ifade etti.

Öte yandan dünden bugüne AK Partinin gençlere verdiği önem ve yatırımların aktarıldığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.