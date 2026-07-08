  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NATO Zirvesinden 2 kişi çok rahatsız: Biri Netanyahu diğeri Özgür! Dünyanın gözü Türkiye’de Özgür’ün gözü dışarıdan gelecek yardımda! Giresun semalarında esrarengiz patlama! Gökyüzünden evlerin üzerine gizemli parçalar yağdı! Beştepe'de tarihi zirve! Dünya liderleri Külliye'ye mehter marşlarıyla girdi! Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti Fransızlarla yapılan anlaşmaya misilleme! Bu imza Yunan'ı çok kızdıracak Başkan Erdoğan'dan sosyal medyada videolu mesaj: Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum Ankara'daki tarihi zirveye dev katılım! Avrupa'nın güçlü liderleri peş peşe başkente ayak bastı! Türk milli hava araçları NATO Zirvesi için havalandı NATO üyeleri Tayfun’a hayran kaldı: ‘Derin darbe’nin en özel üyesi Bolu Beyi adliyede hesap veriyor! Yolsuzluk ve rüşvet davasında sanık koltuğuna oturan Özcan’dan itiraf gibi savunma!
Dünya Amerikalı Nörobilimci Kur’an’daki Ayetten Etkilenerek Müslüman Oldu!
Dünya

Amerikalı Nörobilimci Kur’an’daki Ayetten Etkilenerek Müslüman Oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Amerikalı Nörobilimci Kur’an’daki Ayetten Etkilenerek Müslüman Oldu!

Amerikalı nörobilimci Daniel McBride, Kur’an-ı Kerim’deki bir ayetten etkilenerek Müslüman oldu.

Amerikalı nörobilimci Daniel McBride, Kur’an-ı Kerim’deki bir ayetten etkilenerek Müslüman oldu.

Paylaşımlara göre McBride, frontal lob üzerine yürüttüğü araştırmalar sırasında, Kur’an-ı Kerim’in Alak Suresi’nin 15 ve 16. ayetlerinde geçen ifadelerin dikkatini çektiğini belirtti.

 

Söz konusu ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

“Hayır! Eğer vazgeçmezse, onu mutlaka perçeminden yakalarız. O yalancı, günahkâr perçeminden.”

McBride, modern nörobilim çalışmalarının frontal lobun (alın bölgesi) karar verme, planlama, dürtü kontrolü ve davranışların düzenlenmesi gibi birçok önemli işlevi yönettiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Aynı paylaşımlarda, bu bölgenin yalan söyleme ve ahlaki karar süreçleriyle de ilişkili olduğuna dikkat çekildiği aktarıldı.

McBride’ın şu ifadeleri kullandı:

“Modern bilim, alın bölgesinin karar verme, yalan söyleme ve hatalı davranışlarla ilgili işlevlerden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, Kur’an’da 1400 yıldan daha uzun bir süre önce dikkat çekici bir doğrulukla ifade edilmiştir.”

Uzun süren araştırma ve tefekkürün ardından İslam’ı kabul ettiğini açıklayan Amerikalı nörobilimci Daniel McBride’ın, “Bu Kur’an, bir insanın eseri olamaz.” dediği öğrenildi. Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerle modern bilimsel bulgular arasındaki ilişki uzun yıllardır hem ilahiyat hem de bilim çevrelerinde tartışılmaya devam ederken, bu alandaki değerlendirmelerin farklı bakış açılarıyla ele alındığı biliniyor. Dolayısıyla geçmiş tarihden günümüze sayısını bilemiyeceğimiz bilim adamı Kur’anın mucizesi karşısında İslamı seçerek Müslüman olmuşlardır.

İslami Haber ”MİRAT”

Ateşkese rağmen dinmeyen acı: Gazze'de can kaybı 73 bin 102’ye yükseldi
Ateşkese rağmen dinmeyen acı: Gazze'de can kaybı 73 bin 102’ye yükseldi

Gündem

Ateşkese rağmen dinmeyen acı: Gazze'de can kaybı 73 bin 102’ye yükseldi

Erdoğan, Finlandiya lideri Stubb'u Külliye'de ağırladı: Masada NATO ve Gazze vardı
Erdoğan, Finlandiya lideri Stubb'u Külliye'de ağırladı: Masada NATO ve Gazze vardı

Aktüel

Erdoğan, Finlandiya lideri Stubb'u Külliye'de ağırladı: Masada NATO ve Gazze vardı

Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar
Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar

Spor

Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23