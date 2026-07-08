Amerikalı Nörobilimci Kur’an’daki Ayetten Etkilenerek Müslüman Oldu!

Amerikalı nörobilimci Daniel McBride, Kur’an-ı Kerim’deki bir ayetten etkilenerek Müslüman oldu.

Paylaşımlara göre McBride, frontal lob üzerine yürüttüğü araştırmalar sırasında, Kur’an-ı Kerim’in Alak Suresi’nin 15 ve 16. ayetlerinde geçen ifadelerin dikkatini çektiğini belirtti.

Söz konusu ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

“Hayır! Eğer vazgeçmezse, onu mutlaka perçeminden yakalarız. O yalancı, günahkâr perçeminden.”

McBride, modern nörobilim çalışmalarının frontal lobun (alın bölgesi) karar verme, planlama, dürtü kontrolü ve davranışların düzenlenmesi gibi birçok önemli işlevi yönettiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Aynı paylaşımlarda, bu bölgenin yalan söyleme ve ahlaki karar süreçleriyle de ilişkili olduğuna dikkat çekildiği aktarıldı.

McBride’ın şu ifadeleri kullandı:

“Modern bilim, alın bölgesinin karar verme, yalan söyleme ve hatalı davranışlarla ilgili işlevlerden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, Kur’an’da 1400 yıldan daha uzun bir süre önce dikkat çekici bir doğrulukla ifade edilmiştir.”

Uzun süren araştırma ve tefekkürün ardından İslam’ı kabul ettiğini açıklayan Amerikalı nörobilimci Daniel McBride’ın, “Bu Kur’an, bir insanın eseri olamaz.” dediği öğrenildi. Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerle modern bilimsel bulgular arasındaki ilişki uzun yıllardır hem ilahiyat hem de bilim çevrelerinde tartışılmaya devam ederken, bu alandaki değerlendirmelerin farklı bakış açılarıyla ele alındığı biliniyor. Dolayısıyla geçmiş tarihden günümüze sayısını bilemiyeceğimiz bilim adamı Kur’anın mucizesi karşısında İslamı seçerek Müslüman olmuşlardır.

İslami Haber ”MİRAT”