Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maçlar ve oynanacağı tarihler

Dev turnuvada heyecan devam ediyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması ve son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu maçları da tamamlandı.

Böylece son 8'e kalan takımlar belli oldu ve eşleşmeler netleşti.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fransa-Fas (9 Temmuz Perşembe – 23.00)

İspanya-Belçika (10 Temmuz Cuma – 22.00)

Norveç-İngiltere (12 Temmuz Pazar – 00.00)

Arjantin-İsviçre (12 Temmuz Pazar – 04.00)

İLK MAÇ 2022’NİN RÖVANŞI OLACAK

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın karşı karşıya gelecek.

Boston Stadı'nda oynanacak ve TSi 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.

İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.

Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu.

Fransa'da kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile Fas'ın adale sakatlığı yaşayan forveti Ismael Saibari'nin durumları belirsizliğini koruyor.

İki takım 2022 Dünya Kupası’nda yarı final maçında karşı karşıya gelmiş ve maçı 2-0 Fransızlar kazanmıştı.