Yıldırım’ın ilk ziyareti kardeş Azerbaycan’a

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesinde konuşan Yıldırım, “Bizim bir geleneğimiz var. Her yeni göreve gelen cumhurbaşkanı, meclis başkanı, eskiden başbakan ilk ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yapar. Biz de bu geleneğin icabı olarak dost ve kardeş Azerbaycan’dayız” dedi. Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991’den bu yana kat ettiği ekonomik gelişmelere de değinen Yıldırım, “Azerbaycan’ın inkişaf etmesi şüphesiz bizim için de mutluluk vesilesidir” diye konuştu.

ALİYEV’DEN BAŞARI DİLEKLERİ

Meclis Başkanı seçilmesi vesilesiyle Yıldırım’ı kutlayan ve yeni görevinde başarılar dileyen Aliyev de Türkiye heyetini ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Biz iki devlet, tek milletiz” ifadesini kullandı. Daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Azerbaycan’da yoğun bir görüşme programı gerçekleştiren TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ardından, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırım, temasları kapsamında Bakü’de şehitlikleri de ziyaret etti.