Sadece titizlik değilmiş oysa ki... Misafir öncesi temizlik yapanların 4 ortak özelliği!
Misafir öncesi temizlik yapanların 4 ortak özelliği çok dikkat çekici...
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Misafir öncesi temizlik yapanların 4 ortak özelliği çok dikkat çekici...
Misafir gelmeden hemen önce evi şöyle bir toparlamak, süpürmek ya da toz almak neredeyse herkesin yaptığı, son derece sıradan bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak psikologlar aynı fikirde değil! Uzmanlara göre, kapı çalmadan önceki o son dakika temizlik telaşınız, aslında karakteriniz hakkında kimsenin bilmediği çok önemli ipuçları barındırıyor.
Çat kapı gelen bir misafir karşısında evinizi dağınık yakalatmak çoğumuzu huzursuz eder. Bazıları bu durumu hiç umursamasa da, büyük bir çoğunluk misafir ağırlamadan önce gizli bir temizliğe girişir.
Psikologlar, sadece "iyi niyet ve nezaket" olarak görülen bu davranışın arkasında yatan 4 temel kişilik özelliğini sıraladı.
İşte misafir gelmeden önce temizlik yapanların taşıdığı o ortak özellikler:
1. YÜKSEK EMPATİ YETENEĞİ Uzmanlara göre, başkaları gelmeden önce evi düzenli bir hale getirmek, derin bir düşüncelilik ve empati göstergesidir. Kendinizi misafirinizin yerine koyduğunuzda, siz de dağınık bir eve gitmek istemezsiniz. İşte bu yüzden karşı tarafa aynı konforu ve özeni sunma dürtüsü, ikili ilişkilerde karşılıklı güveni hızla inşa eden güçlü bir empati yeteneğinden kaynaklanır.
2. DUYGUSAL DENGE VE ÖZ-DÜZENLEME Derli toplu bir ev, zihni rahatlatır ve günlük hayatın stresini önemli ölçüde azaltır. Psikologlar, misafir öncesi alanı düzenleme alışkanlığının, aslında kişinin kendi içsel uyumunu ve duygusal dengesini dış dünyaya yansıtma biçimi olduğunu belirtiyor.
3. SOSYAL FARKINDALIK Evinizi gelen ziyaretçiler için hazır hale getirmek, onlara sosyal olarak ne kadar değer verdiğinizi göstermenin en doğrudan yoludur. İyi bir ev sahipliğinin temelinde misafire konfor, sıcaklık ve samimiyet sunmak yatar. Temiz bir alan, gelen kişiye "Sen benim için önemlisin" mesajını zahmetsizce verir.
4. SAYGI VE NEZAKET Farklı kelimelerle ifade edilse de misafir gelmeden önce yapılan o hızlı toparlama, aslında doğrudan bir saygı duruşudur. Karşı tarafa gösterdiğiniz bu özen ve nezaket, genellikle aynı şekilde karşılık bulur. Bu durum da ev sahibi ile ziyaretçi arasındaki bağları ve dostluğu çok daha güçlü bir seviyeye taşır.
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