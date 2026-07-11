Sadece titizlik değilmiş oysa ki... Misafir öncesi temizlik yapanların 4 ortak özelliği!

4. SAYGI VE NEZAKET Farklı kelimelerle ifade edilse de misafir gelmeden önce yapılan o hızlı toparlama, aslında doğrudan bir saygı duruşudur. Karşı tarafa gösterdiğiniz bu özen ve nezaket, genellikle aynı şekilde karşılık bulur. Bu durum da ev sahibi ile ziyaretçi arasındaki bağları ve dostluğu çok daha güçlü bir seviyeye taşır.